Romagnoli: “Stiamo ancora festeggiando. Ci davano per spacciati fin dall’inizio, noi abbiamo sempre lottato”

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, è intervenuto a Sky Sport in occasione del Gp di Monaco. Queste le parole dell’obiettivo di mercato della Lazio: “Stiamo ancora festeggiando, lo scudetto è qualcosa di speciale. Differenze tra noi e l’Inter? La determinazione. Ci davano per spacciati fin dall’inizio, davano l’Inter vincente, invece noi sapevamo della nostra forza e abbiamo sempre continuato a lottare. La svolta stagionale? Nel derby abbiamo sofferto molto per 60′, poi dopo siamo usciti alla grande, abbiamo vinto una grandissima partita perché l’Inter è stata una squadra fortissima, lì abbiamo avuto la consapevolezza che potevamo fare qualcosa di straordinario. Champions? Teniamo alta la bandiera italiana e speriamo che Ancelotti possa alzarla stasera”.

FOTO: Twitter Milan