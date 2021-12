Romagnoli: “Stasera bisogna ripartire in campionato e dimenticare la sconfitta di Champions”

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha parlato così a MilanTv a pochi minuti dal calcio d’inizio contro l’Udinese: “Partita importantissima per dimenticare la sconfitta Champions e ripartire in campionato, li abbiamo studiati bene e speriamo di fare una bella partita. Il gol segnato al 97′? Speriamo di chiudere prima la partita ma è un bel ricordo. Il mio obiettivo è non far prendere gol, se segno tanto meglio”. Foto: Twitter Milan