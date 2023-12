Romagnoli: “Siamo in debito, dobbiamo migliorare e tornare quelli dello scorso anno”

Alessio Romagnoli , difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Il mio bilancio del 2023? Non è quello che ci aspettavamo per quest’anno, sappiamo che siamo in debito e sappiamo che dobbiamo migliorare e tornare quelli che eravamo lo scorso anno. Ne abbiamo bisogno noi e tutti, speriamo che il Natale lo possiamo passare bene e che passeremo insieme un bellissimo anno nuovo”.

Poi ha proseguito: “Cosa chiedo al Natale? Tante cose, gli chiedo di essere ricordati. Di fare qualcosa di più. Non ho fatto i regali, sono un disastro e sono in ritardassimo. Tombola o carte? Carte: briscola, tressette e scopone scientifico. Pandoro o panettone? Pandoro. La mia idea di Natale perfetto è casa, in famiglia con i parenti che purtroppo vedo poco. Ai tifosi dico tanti auguri e felice anno nuovo”.

Foto: Instagram Romagnoli