Romagnoli segna, esulta polemico e Ibra partecipa in tribuna

Zlatan Ibrahimovic è sempre più dentro il Milan. E partecipa come se fosse in campo, assolutamente coinvolto, valore aggiunto di una squadra in salute.

Dopo il primo gol, di testa e dopo una disattenzione difensiva della Fiorentina, Alessio Romagnoli ha raggiunto una telecamera e ha esultato in modo un po’ polemico, con un gesto della mano come a voler dire “voi parlate, io vi zittisco con i fatti”. Le telecamere hanno inquadrato Ibra che ha ripetuto quel gesto, con lo stesso gesto della mano, il labiale nascosto dalla mascherina, sempre più coinvolto nelle vicende del Milan.

Foto: Milan Twitter ufficiale