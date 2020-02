Romagnoli: “San Siro a porte chiuse? Sarà un motivo in più per fare una grande gara”

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale rossonera in vista della partita contro il Genoa: “San Siro a porte chiuse? Sarà una gara inedita per noi, sarà molto strano. Siamo abituati ogni domenica ad avere un pubblico molto caloroso e li ringraziamo per questo, sicuramente si farà sentire la loro mancanza. Sarà un motivo in più per fare una grande partita e per cercare di portare a casa i tre punti. Giocare una partita a porte chiuse a San Siro non è facile. Sarà la mia prima volta, non mi era mai capitato in carriera. Dobbiamo essere bravi ad essere concentrati a dare tutto quello che abbiamo, e se non basta anche di più, per portare a casa la partita. Uno deve solamente concentrarsi su ciò che deve fare in campo. Il pubblico che canta a fianco a noi, poi, è sempre una spinta maggiore. Dobbiamo essere consapevoli che loro ci saranno sempre. Sappiamo l’importanza delle nostre partite dalla prima all’ultima. Sappiamo l’importanza di ogni allenamento, che è fondamentale per arrivare bene alla partita. Siamo stati concentrati e lo saremo anche per tutto il resto della stagione”, ha concluso Romagnoli.

Foto: Twitter ufficiale Milan