Romagnoli: “Prestazione super. La maglia di oggi? La terrò, è la più importante che ho”

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato a DAZN al termine della gara contro lo Spezia, nella quale ha segnato la prima rete con la maglia biancoceleste, la maglia che ha sempre desiderato.

Queste le sue parole: “L’ho tenuta, è la maglia più importante che ho. L’ho cambiata tra primo e secondo tempo per dare la seconda ai tifosi che anche oggi erano tantissimi”.

Te lo immaginavi così?

“Bello o brutto, l’importante era che entrasse. Oggi è stata una grande prova da parte di tutti, ce la godiamo”.

State migliorando?

“Lavoriamo ogni giorno per fare meglio, i miglioramenti si vedono ma il campionato è lungo e non sarà facile qualificarci in Europa League. Adesso ci divertiamo”.

Foto: Instagram Lazio