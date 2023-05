Romagnoli: “Partire sotto di due gol non è facile. Siamo mancati di personalità”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, ha così parlato dopo la sconfitta esterna per 2-0 contro il Milan: “Partire sotto di due gol non è facile. Difficile avere spazio contro una squadra aggressiva come il Milan, ma speravamo di fare di più in uno scontro come quello di oggi”.

Poi ha proseguito parlando delle emozioni del ritorno a San Siro: “Emozioni prima, poi quando fischia l’arbitro passa tutto. E’ stato bello vedere tanti ex compagni con cui ho legato molto in questi anni. Sia contro l’Inter e contro il Milan siamo mancati in personalità”.

Infine: “Dobbiamo crescere. Sia oggi che con l’Inter abbiamo sofferto molto e non siamo stati capaci di reagire”.

Foto: Instagram Lazio