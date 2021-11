Romagnoli: “Mancano tre partite. Ci giocheremo le nostre chance di qualificazione”

Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ha parlato ad Amazon Prime nel pre-partita della gara tra Milan e Porto.

Queste le sue parole: “Siamo cresciuti tanto, siamo una delle squadre più giovani d’Europa. Abbiamo tanta spensieratezza, ma per crescere dobbiamo giocare queste partite. La Champions deve essere un obiettivo fisso in ogni stagione. In ogni gruppo forte deve esserci una parte giovane, ma anche giocatori d’esperienza. Giroud e Ibra ci fanno una mano, Olivier sta portando una gran parte come ha fatto due anni fa Zlatan”.

La qualificazione: “Dobbiamo guardarci negli occhi. Sappiamo quali sono state le difficoltà nella gara d’andata ,ma ci crediamo. Mancano tre partite, abbiamo l’occasione di dire ancora la nostra”.

Foto: Sito Milan