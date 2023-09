Romagnoli lancia il Frosinone, pari di Cabral: 1-1 a Salerno

Cabral risponde a Romagnoli, all’Arechi finisce 1-1 l’anticipo della 5a giornata di Serie A tra Salernitana e Frosinone. I granata ancora non vincono, raccogliendo il terzo pareggio in 5 partite, il Frosinone è al quarto risultati utile di fila.

Vantaggio ciociaro al 12′ con Romagnoli, che sfrutta un calcio d’angolo e svetta, per il vantaggio degli ospiti. Salernitana che sbanda e rischia il secondo gol, annullato per fuorigioco. Ochoa salva alla mezz’ora su Cheddira. Poi la Salernitana cresce, e Candreva sfiira la rete a fine primo tempo.

Nelal rirpesa, dal nulla, grande gol di Jovane Cabral per i granata, per l’1-1 che riapre la gara. Il Frosinone però non arretra, cercando nuovamente il gol della vittoria, ma è la Salernitana a provarci nel finale. I campani ci provano ma senza creare troppi problemi. Il Frosinone ottiene così un nuon punto, su un campo di una diretta, possibile, concorrente alla salvezza, salendo a 8 punti. La Salernitana ancora a secco di vittorie, sale a 3.

Foto: twitter Frosinone