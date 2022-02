Romagnoli: la differenza oggi tra Juve, Lazio e Milan

Alessio Romagnoli ha un contratto in scadenza con il Milan e possibilità in ribasso per un rinnovo. Parliamo oggi, con l’imprevedibilità che ci può essere in situazioni delicate come quelle relative a un contratto in scadenza. Quindi è una situazione che va seguita passo dopo passo. Il Milan, come già spiegato, ha puntato un grande difensore come Botman, ha incontrato i suoi agenti e spera di chiudere. Con un Botman in più, da aggiungere a Tomori, Kjaer, Kalulu e Gabbia, gli spazi per Romagnoli sarebbero ristretti. Le cose possono cambiare da un momento all’altro, ma oggi di rinnovo non si parla più. Romagnoli è stato accostato alla Juve: c’è il gradimento, ma non è stato affondato alcun tipo di discorso. Anche la Juve ha cinque centrali, considerato l’arrivo di Gatti la prossima estate e pur tenendo conto che Chiellini non è più un “bambino”. Ecco perché la Lazio sta avanzando: una pista che vi avevamo raccontato addirittura a settembre, a livello di sondaggi senza alcun tipo di approfondimento. Romagnoli piace molto, come Vecino a parametro zero. Sabato abbiamo aggiunto le cifre proposte e che ora sono diventate di dominio pubblico, una specie di passaparola: tre milioni (se non qualcosa in più) più bonus a stagione. Non ci sono firme, ma un forte gradimento reciproco, base già importante in attesa del resto. Confermato anche il derby di Siviglia da noi anticipato per Luiz Felipe, con il Siviglia che avanza sul Betis, aspettando l’eventuale ultimo rilancio della Lazio. Senza dimenticare Casale, ma tenendo d’occhio le evoluzioni di Alessio Romagnoli.

FOTO: Twitter Uefa