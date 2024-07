Romagnoli: “Infortunio? Penso sia solo un indurimento. Obiettivi? Dobbiamo essere sempre ambiziosi, ma anche umili”

Al termine della terza amichevole stagionale della Lazio, terminata 1-1 contro la Triestina, è intervenuto ai canali ufficiali dei biancocelesti il difensore Alessio Romagnoli. Di seguito le sue parole, a partire dall’infortunio che l’ha costretto a uscire: “Sento l’adduttore molto duro, penso sia solo un indurimento. È normale dopo questi carichi, l’importante era fare un buon precampionato con tre buone partite, ora lavoriamo e continuiamo. Com’è andata questa prima parte di ritiro? Abbastanza buono, abbiamo fatto buoni test per allenarci, abbiamo spinto e caricato tanto. Oggi abbiamo trovato una squadra preparata che punta alla B, siamo contenti ma dobbiamo lavorare per farci trovare pronti alla prima di campionato”.

Su Baroni: “Oltre ad essere molto preparato, non servo io per dirlo, ha fatto tantissimi risultati importanti in carriera e siamo contenti che sia con noi. È anche una brava persona e siamo curiosi di scoprirlo”.

Sugli obiettivi: “Dobbiamo essere sempre ambiziosi ma anche umili, lavorare in silenzio per sfruttare poi il nostro momento”.

Foto: Instagram Romagnoli