Romagnoli: “Il mio sogno non era la Serie A, ma soltanto giocare nella Lazio”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, Alessio Romagnoli, ha parlato della sua nuova avventura nella Capitale con la sua squadra del cuore: “Credo si sia realizzato il mio sogno di quando ero bambino, che non volevo giocare in Serie A ma nella Lazio. Mia nonna, a cui ero molto legato, tifava Lazio. Così come mio papà. Penso sia stata l’emozione più grande della mia vita, sicuramente sportiva ma della vita in generale. Indossare questa maglia per me vuol dire coronare quello che sognavo da bambino. Credo che non ci sia nulla di male a manifestare la propria fede. Anche se uno ha giocato per tanti anni in una squadra, se porta rispetto e dà il proprio meglio alla squadra per cui sta giocando, può dichiarare tranquillamente quella per cui tifa. Come feci io diversi anni fa”.

Foto: Instagram Lazio