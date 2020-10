Romagnoli: “Il gruppo è affiatato, siamo consapevoli dei nostri mezzi”

Intervistato da Milan TV, il capitano del Milan, Alessio Romagnoli ha parlato in vista della gara con il Celtic Glasgow di Europa League, parlando del bel momento che si respira in casa rossonera.

Queste le sue parole: “Dopo il lockdown il gruppo è cresciuto sotto tanti punti di vista, siamo diventati più squadra e più consapevoli dei nostri mezzi. Penso che in campo questo si veda, poi sta a noi dimostrare il nostro valore gara dopo gara. Pensiamo partita dopo partita, adesso siamo concentrati sulla sfida di domani, da venerdì inizieremo a pensare alla Roma. Il Celtic è una buona squadra, in particolare in casa si fa valere ed è difficile da affrontare. Sarà una partita complicata, da non sottovalutare e dobbiamo provare a iniziare bene anche in Europa League, senza pensare già alla gara con la Roma perchè sarebbe deleterio”.

Fonte Foto: Twitter uff. Milan