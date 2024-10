Romagnoli espulso al 24′, ma poche emozioni tra Juve e Lazio: 0-0 all’intervallo

Reti inviolate all’Allianz Stadium al termina della prima frazione di gioco tra Juventus e Lazio. L’episodio potrebbe cambiare la gara arriva al 24′: grande palla profonda di Vlahovic per Kalulu, intervento disperato di Romagnoli che abbatte il difensore bianconero al limite: Sacchi fa proseguire tra le proteste dei giocatori della Juve.L’arbitro Sacchi, dopo on field review, decide per l’espulsione del difensore della Lazio e per la concessione del calcio di punizione alla Juve. Batte Vlahovic col sinistro, la palla finisce sopra la traversa. E arriva il cambio inevitabile per Baroni: fuori Dia, dentro Patric.

Foto: Instagram Lazio