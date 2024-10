Romagnoli espulso al 24′, l’autogol di Gila condanna la Lazio e fa gioire la Juve (1-0)

Alla Juventus basta l’autorete di Gila: 1-0 alla Lazio. L’episodio cambia la gara arriva al 24′: grande palla profonda di Vlahovic per Kalulu, intervento disperato di Romagnoli che abbatte il difensore bianconero al limite: Sacchi fa proseguire tra le proteste dei giocatori della Juve.L’arbitro Sacchi, dopo on field review, decide per l’espulsione del difensore della Lazio e per la concessione del calcio di punizione alla Juve. Batte Vlahovic col sinistro, la palla finisce sopra la traversa. E arriva il cambio inevitabile per Baroni: fuori Dia, dentro Patric. I bianconeri gestiscono il pallone all’altezza della metà campo ma non riescono ad accelerare, la Lazio si difende con ordine. Al 55′ i bianconeri sfiorano il vantaggio dopo un’azione confusa nell’area della Lazio: Vlahovic, dopo una deviazione di Gila su tiro di Thuram, anticipa Patric e scarica un sinistro sulla traversa. E al 59′ è Douglas Luiz a sfiorare il primo gol in maglia bianconera: cross da destra di Weah e il brasiliano, qualche metro più avanti del dischetto, colpisce di testa e mette fuori. La difesa bianconceleste “crolla” all’85’: cross senza troppe pretese di Cabal dalla sinistra e Gila devia sfortunatamente nella sua porta. Termina così all’Allianz Stadium, la Juventus vince 1-0 contro la Lazio. Tre punti importanti per la squadra di Motta che sale così a 16 punti e aggancia il Napoli – con una partita in meno – in vetta alla classifica.

Foto: Instagram Lazio