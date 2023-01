Roma, Zaniolo non si presenta agli allenamenti. Assenza non concordata con il club

Continua a tenere banco la vicenda Nicolò Zaniolo in casa Roma. Ieri il fantasista italiano classe ’99 aveva ottenuto dal club il permesso di non presentarsi a Trigoria dopo le minacce ricevute sotto la propria abitazione. E così Zaniolo era partito per La Spezia, con l’obiettivo di provare a ritrovare la serenità smarrita. Ma questa mattina si aggiunge un nuovo capitolo alla storia. Questa mattina il numero 22 giallorosso era atteso per svolgere la seduta in vista della sfida di domani contro la Cremonese. Ma l’attaccante ha deciso di non presentarsi.

Foto: Zaniolo Instagram