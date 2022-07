Roma, Zaniolo non si ferma. I tifosi lo insultano

Inizia la nuova stagione della Roma, ma c’è subito il giallo Zaniolo. Fuori dal raduno giallorosso erano presenti una ventina di tifosi per accogliere i giocatori. Tanti i giocatori che hanno concesso autografi e selfie ai presenti. Tranne, appunto, Zaniolo. Il talento azzurro è stato accompagnato al centro sportivo dal padre e, non fermandosi a salutare, i tifosi gli hanno fatto sentire tutta la loro delusione. In particolare, come si può sentire dal video, c’è un tifoso che insulta il giocatore dopo la fuga in macchina: “Sei proprio una m…“.

Foto: Twitter Roma