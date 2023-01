Roma, Zaniolo non convocato per la gara con la Fiorentina

La Roma ha diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro la Fiorentina.

A sorpresa, non c’è Nicolò Zaniolo. L’attaccante, non è stato convocato perché colpito da un virus intestinale che lo ha debilitato.

Foto: Instagram Roma