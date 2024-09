Roma, Zalewski torna in gruppo

Dopo la rotonda vittoria di ieri in casa contro l’Udinese, che ha in parte scacciato la cupa atmosfera che si era stagliata sul club dopo le vicissitudini legate all’esonero di De Rossi e alle dimissioni dell’ amministratrice delegata Lina Souloukou, ora la squadra di Juric è pronta a preparare l’esordio di Europa League contro l’Athletic Bilbao di giovedì. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati in gruppo per la seduta di allenamento, in cui era presente anche Nicola Zalewski, protagonista quest’estate di una turbolenta trattativa col Galatasaray, poi sfumata per via della decisione dello stesso calciatore. Ora l’esterno polacco pare quindi totalmente reintegrato in squadra, e potrà quindi tornare utile al neo-tecnico giallorosso.

Foto: Zalewski Instagram