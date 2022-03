Roma-Vitesse, le formazioni ufficiali

Ottavi di finale di ritorno di Conference League per la Roma che ospita all’Olimpico il Vitesse, dopo la vittoria per 1-0 in Olanda all’andata.

Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-3): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham, Mkhitaryan. Allenatore: Mourinho.