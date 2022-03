Vitesse-Roma sarà arbitrata dal polacco Raczkowski

È stato designato il direttore di gara per la partita fra Vitesse e Roma, valevole per gli ottavi di finale d’andata di Conference League e in programma giovedì alle ore 18.45 ad Arnhem. La sfida sarà arbitrata dal polacco Pawel Raczkowski, che verrà affiancato dai connazionali Radoslaw Siejka e Adam Kupsik e dal quarto uomo Tomasz Musial.

Raczkowski ha già arbitrato la Roma in un’occasione, nella partita di Champions League vinta dai giallorossi per cinque reti a zero contro il Viktoria Plzen nell’ottobre 2018.

Foto: Twitter Conference League