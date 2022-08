Roma, visita speciale a Trigoria: c’è Walter Samuel

Gli uomini di José Mourinho erano in campo per preparare il prossimo incontro che li vedrà impegnati lunedì sera contro la Cremonese. Mentre i giallorossi svolgevano la seduta, ecco arrivare una gradita sorpresa al centro sportivo: Walter Samuel. Il difensore argentino ha assistito agli allenamenti dello Special One, suo allenatore nell’Inter del Triplate, e successivamente ha posato con una maglia indossata durante l’esperienza nella Capitale, dove ha collezionato 172 con la maglia dei giallorossi.

Foto: Twitter Roma