Roma, vincere stasera con il Brighton per sfatare un tabù che dura da 20 anni

La Roma si prepara a sfidare questa sera (ore 21) nell’ottavo di ritorno di Europa League il Brighton, al Falmer Stadium, forte del risultato di 4-0 maturato nella gara d’andata dell’Olimpico. Semplice formalità, dunque, il passaggio ai quarti di finale della competizione per la squadra di De Rossi, che tuttavia in caso di vittoria potrebbe sfatare un tabù che perdura da circa 20 anni. I giallorossi non hanno vinto nessuna delle ultime 14 trasferte contro squadre inglesi in competizioni Europee (5 pareggi e 9 sconfitte). L’ultimo successo fuori casa dei giallorossi oltremanica risale allo 0-1 contro il Liverpool in Coppa Uefa nel Febbraio 2001. Numeri che potrebbero essere riscritti dopo stasera.

Foto: Twitter A.S. Roma