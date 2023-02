Roma verso il Salisburgo: Abraham e Dybala in gruppo

La Roma si allena a Trigoria in vista della partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi di Mourinho dovranno battere il Salisburgo all’Olimpico per superare il turno, ribaltare la vittoria per 1-0 ottenuta dagli austriaci in casa nella partita d’andata. Può sorridere lo Special One, il tecnico portoghese avrà a disposizione le armi migliori in quanto sono ritornati in gruppo Abraham e Dybala. Sarà della partita (in programma domani alle 21) anche il capitano Lorenzo Pellegrini, contro il Verona ha riposato in panchina. I due attaccanti hanno partecipato all’intera seduta da allenamento, l’inglese Abraham ha usufruito di una mascherina per proteggere il volto. Corrono entrambi verso la titolarità, anche se – a differenza de La Joya argentina – l’ex Chelsea sarà valutato e la decisione sull’eventuale titolarità verrà presa solamente poche ore prima della partita.

Foto: Instagram Roma