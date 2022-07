Roma, Veretout ai tifosi: “Resto qui. Sarà una grande stagione”

Inizia ufficialmente la stagione della Roma sotto gli ordini di José Mourinho. I giallorossi si stanno radunano in queste ore al per le visite mediche di routine. Jordan Veretout è stato intercettato dai tifosi all’ingresso del centro sportivo dei giallorossi. Autografi e sorrisi, ma non solo. Il centrocampista francese ha fatto una promessa ai presenti: “Sarà una grande stagione, resto qui“. Il giocatore allontana, quindi, le voci di un possibile addio nonostante le panchine collezionate nell’ultima parte di stagione.

Foto: Veretout Twitter