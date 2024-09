Roma-Venezia, le formazioni ufficiali

Dopo l’impegno infrasettimanale in Europa League, la Roma torna nuovamente all’Olimpico, questa volta per l’impegno di Serie A contro il Venezia, alla ricerca di punti per uscire dall’apnea della zona retrocessione. Qui di seguito le formazioni ufficiali del match.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ivan Juric.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Ellertson; Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Foto: Instagram Roma