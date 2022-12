Roma, vacanze finite per Dybala: è già a disposizione di Mourinho

Dopo la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar, Paulo Dybala è tornato a Roma. La Joya è atterrato questa mattina nella Capitale, ad attenderlo fuori dall’aeroporto decine di tifosi giallorossi con i quali si è fermato per selfie e autografi. Ora il primo allenamento sotto gli ordini di José Mourinho per preparare la sfida del 4 gennaio all’Olimpico contro il Bologna.

Foto: Dybala Instagram