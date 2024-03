Roma, una sconfitta indolore per un record storico: è tra le prime 8 di una competizione europea per il quarto anno di fila

Sconfitta del tutto indolore per la Roma (la seconda della gestione De Rossi) quella maturata ieri sera al Falmer Stadium contro il Brighton. Nonostante il punteggio di 1-0 in favore degli inglesi, i giallorossi si sono qualificati ai quarti di finale di Europa League e oggi attendono di conoscere l’esito del sorteggio di Nyon in vista del prossimo turno. Al contempo però i capitolini hanno raggiunto anche un importante traguardo. Stando a quanto riportato da OptaPaolo, società che cura statistiche sul calcio, la Roma ha raggiunto i quarti di finale di una delle maggiori competizioni europee per la quarta stagione consecutiva per la prima volta nella sua storia. Per tre volte si è qualificata tra le prime 8 dell’Europa League ed una tra quelle della Conference League. Numeri significativi.

Foto: Twitter Roma