Roma, un pareggio che sa di resa: adesso rimane l’Europa League per salvare la stagione

La Roma a Reggio Emilia si butta via. Seppur decimata dagli infortuni, non riesce ad approfittare delle assenze del Sassuolo e torna a casa con un solo punto che sa tanto di sconfitta analizzando i risultati delle altre concorrenti per i posti buoni per la Champions. Una partita giocata con troppa superficialità dai ragazzi di Paulo Fonseca, che hanno quasi incredibilmente “rischiato” di vincere, se non ci avesse pensato il solito errore difensivo dei giallorossi. Se questa è la “fame” di una squadra che vuole arrivare in zona Champions, forse è il caso di puntare ad altro… Ecco perché vista così, alla Roma non resta che l’Ajax per salvare una stagione. Perché se dal campionato la porta della Champions sembra difficilmente raggiungibile, vedendo la dimensione europea della squadra capitolina, potrebbe avere risvolti positivi il cammino in Europa. Unica chance per salvare qualcosa, ma giovedì bisognerà cambiare tutto: uomini, gambe, ma soprattutto testa.

Foto: Roma Twitter