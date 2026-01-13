Roma, un giorno intero a lavorare per Malen. Ora…

14/01/2026 | 00:09:03

Malen e la Roma: dalla nostra esclusiva di domenica scorsa, ormai la notizia è stata sdoganata e siamo dentro la trattativa con tutti i due i piedi. La premessa: qualsiasi affare va chiuso e fino a quel momento bisogna avere grande prudenza, ma da domenica scorsa sono stati fatti i nomi di 3-4 club in direzione Malen, in qualche caso con tanta fantasia. La Roma ha incassato il sì dell’attaccante olandese dalla serata di ieri, oggi ha lavorato per tutto il giorno e ha garantito anche la possibilità di inserire l’obbligo di riscatto in caso di Europa League e non necessariamente di Champions. Operazione superiore ai 25 milioni tra prestito oneroso e riscatto, il classe 1999 sarebbe un colpo eccellente per la Roma considerate le sue qualità che gli permettono di giocare sia da prima che da seconda punta. I giallorossi hanno praticamente fatto tutto sia con l’Aston Villa che con gli agenti di Malen, ma adesso servono visite e firme, le uniche cose che contano dopo una trattativa nata davvero a sorpresa due giorni fa.

Foto: twitter Olanda