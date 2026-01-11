Esclusiva: Malen non è incedibile, ci pensa la Roma. E la Juventus…

11/01/2026 | 16:40:36

La Roma deve prendere due attaccanti. E dopo la momentanea chiusura del Manchester United per Zirkzee, il club sta scandagliando il mercato tenendo conto – passaggio indispensabile – che una formula in prestito con diritto di riscatto sarebbe l’ideale per non appesantire il bilancio. Da fonti molto vicine all’Aston Villa abbiamo appreso che un profilo sondato dai giallorossi e che piace è quello di Donyell Malen, olandese classe 1999 che un anno fa di questi tempi lasciò il Borussia Dortmund per andare all’Aston Villa, operazione da 25 milioni. L’accordo sulla formula e di conseguenza il gradimento di Malen in tal senso sono le chiavi fondamentali. Malen è stato proposto indirettamente anche alla Juventus che lo aveva cercato ai tempi del PSV: c’era un altro management e vedremo se ci saranno sviluppi, per ora è un’idea. Ma una sua partenza non va esclusa, la Roma si sta informando e ci sono altri club (non italiani) interessati: non a caso l’Aston Villa sta lavorando per un altro eventuale attaccante (fonti inglesi hanno parlato qualche ora fa di un tentativo in corso per riportare Abraham in Premier League) da inserire in organico nei prossimi giorni.

Foto: X Olanda