Roma, ufficiale il rinnovo di Under fino al 2023

Attraverso una nota sul proprio sito, la Roma ha ufficializzato il rinnovo di Cengiz Under. Il centrocampista turco ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2023. Dopo la firma di Zaniolo è arrivata anche quella dell’esterno classe 1997. Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso: ” L’AS Roma è lieta di annunciare che Cengiz Under ha rinnovato il contratto con il club fino al 30 giugno 2023. L’esterno turco, classe 1997, è arrivato in giallorosso nell’estate del 2017 e con la maglia della Roma ha finora collezionato 65 presenze e 14 reti”.