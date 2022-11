Roma-Torino: Dybala entra al 70’, esordio per Tahirovic

Paulo Dybala è tornato campo dopo il lungo infortunio. La Joya è entrata al 25’ st contro il Torino al posto di Zalewski con la sua squadra impegnata a recuperare il gol di svantaggio. Dybala ha preso il posto di Zalewski, esordio per il centrocampista svedese classe 2003 Beniamin Tahirovic, entrato per Cristante, in campo anche l’ex Belotti.

Foto: Roma Instagram