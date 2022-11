Roma-Torino 1-1: Matic risponde a Linetty nel recupero. Belotti sbaglia un rigore, espulso Mou. Sorrisi per Monza e Spezia

Il Monza di Raffaele Palladino ritrova la vittoria contro la Salernitana raggiungendo il quattordicesimo posto in classifica. Il Monza dilaga già nel primo tempo con le reti di Carlos augusto prima e Mota successivamente. Il secondo tempo segue la linea d’onda del primo. Candreva atterra Mota in area, sul dischetto Pessina che non sbaglia e sigla il definitivo 3-0. Salernitana mai davvero pericolosa. Al Bentegodi è il Verona che parte forte con la prima rete stagionale di Simone Verdi, che con un pallonetto a tu per tu con il portiere porta in vantaggio i suoi. Ma nel secondo tempo la squadra di Bocchetti si fa recuperare da Nzola, che per ben due volte si fa trovare nel posto giusto, nel momento giusto e come un rapace d’aria insacca la palla e portando sul 1-2 la sua squadra compiendo un’incredibile rimonta. Stagione della consacrazione per l’angolano che si porta a 7 reti stagionali. La Roma di Josè Mourinho recupera una partita pazza al 94′ minuto con Matic, dopo l’errore dal dischetto dell’ex Belotti che prende il palo. Per il Torino la rete è di Karol Linetty che sfrutta al meglio il cioccolatino di Singo e di testa infila Rui Patricio. I giallorossi si innervosiscono e al 89′ Mou si fa cacciare fuori per le continue proteste andando a peggiorare ancora di più la situazione. La partita però si sa finisce quando l’arbitro fischia. All’ultimo secondo Dybala dal limite fa partire un tiro a giro che si stampa sulla traversa, la palla finisce al limite dove Matic fa partire una gran conclusione che fa gioire tutto l’Olimpico. Il Torino gioca una gran partita e rimane deluso dal risultato. La Roma invece ritrova un punto prezioso che fa bene all’ambiente.

Foto: Matic Instagram