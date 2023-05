Roma, tentata rapina a Cerci. Lui si accorge che la pistola è finta e si allontana

Tentata rapina nei confronti di Alessio Cerci. L’ex giocatore è stato avvicinato da due uomini, a Roma, a bordo di uno scooter, nel quartiere San Paolo, che gli hanno intimato di cedere l’orologio sotto la minaccia di una pistola. Un’arma falsa però, di cui si è accorto anche Alessio Cerci che – senza timore – non solo non gli ha consegnato il prezioso orologio, ma è salito in macchina allontanandosi per denunciare il fatto alla polizia.

Foto: Facebook Arezzo