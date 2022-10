Roma, tegola Celik. Ecco il bollettino medico del terzino

Tegola in casa Roma all’indomani della sconfitta casalinga, in Europa League contro il Betis. Sono arrivati, infatti, i risultati degli esami medici effettuati da Celik dopo l’infortunio subito durante il match. Le analisi, dunque, hanno evidenziato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro per il terzino giallorosso. Celik inizierà sin da subito le terapie e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

Foto: instagram Roma