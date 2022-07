Roma, Svilar si presenta: “Non mi preoccupa fare il vice. Sfrutterò le mie occasioni”

Mile Svilar è un nuovo giocatore della Roma. Il portiere ex Benfica si è accasato nella Capitale dopo la conclusione del contratto che lo legava al club portoghese. Il nuovo portiere giallorosso ha parlato in conferenza stampa per presentarsi alla stampa ed ai suoi nuovi tifosi: “Non mi preoccupa che la Roma sia la squadra in Serie A che ha fatto giocare meno il secondo portiere. Sono qui per lavorare duro e sfruttare al meglio le occasione che mi verranno concesse. La Roma è un grandissimo club con un progetto che mi è piaciuto fin da subito. Penserò a migliorare giorno dopo giorno e poi sarà il futuro a dire cosa sarà della mia carriera in giallorosso“.

Foto: Instagram Roma