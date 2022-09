Roma, Svilar: “Faremo del nostro meglio. Il gruppo mi ha accolto nel migliore dei modi”

Intervenuto in conferenza stampa insieme a José Mourinho, il portiere giallorosso, Mile Svilar, ha così commentato la sfida di domani contro il Ludogorets: “Siamo molti felici di iniziare questa competizione. Proveremo a fare del nostro meglio. Ci sono molte partite ma la squadra sta bene. Non ci resta che fare un passo alla volta adesso. Come è andato l’inserimento? Molto bene, sono arrivato in un grande gruppo che mi ha accettato nel migliori dei modi”.

Foto: Instagram Roma