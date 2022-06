Roma, sprint per Celik. Possibile inserimento di Darboe

La Roma resta a un passo da Celik, esterno destro in uscita dal Lille. La distanza è minima, i contatti vanno avanti senza soluzione di continuità, l’ottimismo resta alto. Da non sottovalutare l’inserimento di una contropartita nella trattativa: secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, si sta ragionando sul nome di Darboe.

Foto: Twitter Lille