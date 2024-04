Roma, Spinazzola torna in gruppo. E’ recuperato per il derby

Notizie positive per la Roma di Daniele de Rossi. Leonardo Spinazzola dopo un problema al flessore e l’esclusione dai convocati per la trasferta a Lecce, ha svolto la seduta con la squadra e si è allenato in gruppo. L’esterno azzurro è da considerare recuperato per il derby di sabato prossimo.

Foto: Instagram Roma