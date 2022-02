Abraham su rigore al 99’ (segnalato dal Var). La Roma sfonda il muro dello Spezia dopo 4 legni

Finalmente viene fuori dal momento negativo la Roma, che pur creando tantissimo riesce a sfondare il muro dello Spezia eretto da un super Provedel solo grazie al rigore di Abraham al 99′.Giallorossi già vicini al vantaggio dopo 3′ con Mancini. I giallorossi collezionano palle gol a ripetizione con Pellegrini, che colpisce anche un palo, e Abraham, che in diagonale non trova la porta. Lo Spezia prova a rispondere con Verde, ma Amian colleziona due ammonizioni tra il 39′ e il 44′ e complica il compito dei suoi compagni. La Roma ritorna in campo col giusto piglio, ma il gol tarda ad arrivare: Abraham spreca e Cristante colpisce l’ennesimo legno. Così è lo Spezia a rischiare di trovare la rete con Nzola, murato da un ottimo intervento di Rui Patricio. Veretout manca la porta da ottima posizione e neanche l’inserimento di Zaniolo sembra dare i suoi frutti. Provedel è superlativo in un paio di occasioni, in particolare su Pellegrini e Zaniolo. Nel frattempo la Roma supera le venti conclusioni verso la porta spezzina e i padroni di casa rischiano di rimanere in 9 per un fallo di Agudelo non sanzionato da Fabbri. Mkhitaryan, pur lasciando immobile il portiere ospite, va ad un unghia dalla porta dei padroni di casa. Pellegrini è l’ultimo a mollare, ma per i giallorossi non c’è nulla da fare, neanche quando Shomurodov ci prova in mischia. Poi nel finale il colpo di scena: in area spezzina all’ultimo Zaniolo prende due volte la traversa da posizione ravvicinata, ma dopo l’intervento irregolare di Maggiore che lo colpisce in faccia. Fabbri va al Var e assegna il rigore ai giallorossi, trasformato poi da Abraham. L’ultima vittoria giallorossa non è più quella di Empoli il 23 gennaio e la Roma torna a sperare nella qualificazione alla Champions League. Niente da fare per lo Spezia, che dopo una strenua resistenza si è dovuta arrendere a un tiro dagli undici metri: la zona retrocessione è distante 4 punti.

Foto: Twitter Roma