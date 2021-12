La Roma vuole tornare alla vittoria in campionato dopo le due sconfitte di fila e affronta all’Olimpico lo Spezia, in quello che è il posticipo della 17a giornata di Serie A. Dopo i primi 45 minuti il risultato è di 1-0 a favore dei giallorossi. Decide per ora una rete di testa di Smalling dopo appena sei minuti dal fischio d’inizio.

FOTO: Twitter Roma