Roma, solo terapie anche oggi per Abraham. Ma con la Juve vuole esserci

Il grande quesito in casa Roma, a 48 ore dalla gara contro la Juventus, è la presenza o meno in attacco di Tammy Abraham. Il centravanti britannico è uscito malconcio dalla gara con l’Inghilterra contro l’Ungheria di martedì sera. L’infortunio alla caviglia non è grave, ma le condizioni del giocatore, al momento, non sono perfette per vederlo in campo contro i bianconeri.

Si saprà solo a poche ore dalla partita se il giocatore ci sarà o meno. Il giocatore in mattinata si è sottoposto a terapie alla caviglia destra dopo il trauma contusivo rimediato in Nazionale. Il test decisivo, comunque, dovrebbe avere luogo domani. Il giocatore sta facendo di tutto per poterci essere. Se non ce la facesse, Eldor Shomurodov sarebbe pronto a subentrare.

Foto: Twitter Roma