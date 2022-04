Roma, sold out la sfida contro il Bodo/Glimt

La Roma, attraverso i propri social, ha annunciato il sold out per la sfida contro il Bodo/Glimt. I giallorossi, ricordiamo, sono chiamati a ribaltare la sconfitta 2-1 patita in terra norvegese, così da poter ottenere la qualificazione alle semifinali di Conference League.

Foto: Twitter Roma