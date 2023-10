Mourinho: “Smalling ha lavorato con noi ieri, ma non è disponibile, Llorente sta bene e può giocare. Scommesse? Mi fido di Zalewski ed El Shaarawy”

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Monza. Ecco le sue parole:

Sulla gara di domani:

“Abbiamo fatto tre vittoria di fila, stiamo bene. Loro sono una buona squadra, hanno fatto un buon campionato lo scorso anno e hanno preso dei giocatori bravi. Sarà sicuramente complicata”.

Su Smalling e Llorente:

“Non sono la persona ideale per spiegare nel dettaglio, da quanto ho capito io con lo staff medico è un infortunio che provoca dolore e dopo è difficile lavorare con dolore e resistere. Anche se è un tipo di problema dove tu devi tornare in campo anche con il dolore. Ieri è stato il primo giorno in cui Smalling ha lavorato con noi dove abbiamo fatto un lavoro di bassa intensità. Non sarà a disposizione domani. Llorente ha fatto con noi tre giorni di lavoro di cui due sono stati giorni di un certo volume, sta bene e può giocare. Renato Sanches e Pellegrini non ci saranno, nemmeno Kumbulla e Abraham, ma anche loro hanno superato un livello di grande difficoltà. Dybala? Va in campo con i fisioterapisti, ma a poco a poco”.

Su Renato Sanches:

“Continua a essere fuori dal lavoro di squadra, mi auguro che prossima settimana possa tornare. Lavora già in campo ma al livello individuale”.

Sul diverbio con Palladino che definì scandaloso l’atteggiamento della panchina giallorossa:

“Non voglio abbassare il mio livello. Non sono disposto a questo e abbassarmi a questo livello di comunicazione. Palladino non lo conosco, di solito quando non conosco gli allenatori conosco le squadre che sono una conseguenza del potenziale del tecnico. Se ha fatto così è perché è un bravo allenatore”.

Sulle scommesse:

“Io ho parlato con i miei, con Zalewski abbiamo riso un po’ perché sono stato il primo a parlare con lui e non sapeva nemmeno cosa fosse uscito. Poi ho parlato di nuovo qui con lui ed El Shaarawy. Sono felice e tranquillo. Sono un po’ triste che in Portogallo c’è stata una prima pagina “un giocatore di Mourinho nelle scommesse sul risultato”. E’ un danno all’immagine dei giocatori se non sono colpevoli. Loro hanno sufficiente rapporto con me per dirmi la verità anche se poteva essere brutta. Mi fido di loro. La Roma che di solito non fa comunicati ufficiali, lo ha fatto. Se lo ha fatto è perché siamo tutti tranquilli. La situazione degli altri sarà legale, aspettarsi fidarsi della giustizia e se qualcuno ha pagato si paga, di solito”.

