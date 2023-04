Roma, Smalling e Wijnaldum a rischio per l’Atalanta. Domani gli esami strumentali

Nella notte di festa dell’Olimpico, per José Mourinho sono arrivate anche due note stonate: gli infortuni di Wijnaldum e Chris Smalling. L’olandese è stato sostituito dopo appena 20 minuti di gioco per un problema al flessore della coscia sinistra, lo stesso accusato anche dal centrale inglese. Per domani sono previsti gli esami strumentali. Entrambi rimangono in forte dubbio per la sfida di lunedì al Gewiss Stadium contro l’Atalanta.

Foto: Instagram Wijnaldum / Instagram Smalling