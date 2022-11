Roma, slitta il rientro di Wijnaldum: l’olandese potrebbe tornare il 4 febbraio

Arrivato in estate, era uno dei colpi da novanta del mercato della Roma. Ma José Mourinho non ha mai potuto puntare su di lui. Il brutto infortunio di questa estate, ha costretto Georginio Wijnaldum a guardare l’inizio di stagione da lontano con l’obiettivo di tornare il più presto possibile in campo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il suo rientro potrebbe ancora slittare. Le indiscrezioni parlerebbero di un mese in più ulteriore con il rientro che potrebbe essere fissato per il 4 febbraio per il match contro l’Empoli.

Foto: Instagram Wijnaldum