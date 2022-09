Roma, si ferma Zalewski. In dubbio per l’Empoli

La Roma potrebbe non avere a disposizione per Empoli il calciatore, Nicola Zalewski. Il giocatore si è fermato per infortunio ed è in forte dubbio per la gara di domano alle 20.45. Tuttavia, i primi esami permettono di tirare un sospiro di sollievo, perchè sembra trattarsi di qualcosa di leggero, un affaticamento muscolare nello specifico. Nei prossimi giorni però in programma ulteriori esami per scongiurare il pericolo di lesioni.

Foto: sito Roma