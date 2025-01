Roma, si ferma Pellegrini: problema al ginocchio

Tegola in casa Roma dove si ferma Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista è stato costretto al cambio per un problema fisico accusato nei minuti finali del primo tempo nel corso della partita contro il Genoa. Al suo posto è entrato Stefan El Shaarawy nel corso dell’intervallo. Dovrebbe trattarsi di un problema al ginocchio sinistro. Pellegrini è andato a terra dopo un contrasto di gioco, è uscito dal campo zoppicando in seguito all’intervento dello staff medico e dopo aver provato per qualche minuto a tornare in campo alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Ora attesa per i controlli.