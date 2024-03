Roma, si ferma Ndicka: il difensore non parte con la Costa d’Avorio

Il difensore della Roma Evan Nidcka non prenderà parte alla spedizione della sua nazionale, la Costa d’Avorio, impegnata in questa sosta nelle amichevoli da giocare contro Benin ed Uruguay. Il giocatore ha infatti accusato un infortunio muscolare nel corso dell’ultimo allenamento e resterà a Trigoria per curarsi ed essere a disposizione del tecnico Daniele De Rossi quanto prima, con buone speranze di recuperarlo per la prossima gara dei capitolini in campionato, in trasferta contro il Lecce.

Foto: Instagram Roma